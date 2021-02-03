شاهد.. البوستر الرسمى لفيلم الإنس والنمس

كشف المنتج هشام عبد الخالق منتج فيلم الإنس والنمس عن البوستر الرسمي للفيلم والمقرر طرحه قريبًا بدور العرض السينمائي.الفيلم بطولة: محمد هنيدي ومنه شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعارفه عبد الرسول ومحمود حافظ ودنيا ماهر وشريف دسوقي وسيناريو وحوار شريف عرفة - كريم حسن بشير وقصة واخراج شريف عرفة.وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي بين الرعب والكوميديا وهو من إنتاج إتحاد الفنانين للسينما والفيديو وإيه أتش ميديا ويتولى التوزيع الداخلي اتحاد الفنانين للسينما والفيديو أما التوزيع الخارجي لجميع أنحاء العالم فهو لشركة إن ستارز ديجيتال.