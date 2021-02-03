باكستان تجري تجربة ناحجة لصاروخ باليستي أرض– أرض

أعلنت باكستان، الأربعاء، إجراءها تجربة صاروخية ناجحة لطراز من الصاروخ الباليستي أرض-أرض "جزنوي" المحلي الصنع، قادر على حمل رؤوس نووية.وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني أن الصاروخ الذي جرى اختباره يصل مداه إلى 290 كلم، وقادر على حمل الرؤوس الحربية النووية والتقليدية، حسبما افادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.وأضاف البيان: أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة فائقة، وحقق الأهداف المرجوة من التجربة، مشيرًا إلى أن التجربة أجريت في إطارات الاختبارات الروتينية التي تهدف إلى تطوير المنظومة الصاروخية الوطنية.وأكدت باكستان أن منظومة صواريخ "حتف" محلية الصنع هي لغرض "توفير الحد الأدنى من قوة الردع"، وعادةً ما تجري باكستان هذه التجارب الصاروخية "لتطوير خصائصها وللتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة".