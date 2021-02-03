إجمالى إصابات كورونا في السودان 27 ألفًا و443 حالة









أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة، فيما تم شفاء81 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، عن التقرير الوبائي ليوم أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 27 ألفا و443 حالة، بينها 1830 وفاة، و21 ألفا و695 شخصا تعافوا.وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.