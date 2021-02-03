أحدهم يتاجر بزوجته.. الأمن يضبط مروجي الدعارة على مواقع التواصل

• عامل يسهل لممارسة الدعارة مع زوجته بالإسكندرية

• ضبط أدمن لصفحات تدعو للأعمال المنافية للآداب بالأزبكية

• الأمن يضبط المتهمين بنشر فيديو للآداب العامة

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية على مدار اليوم المنقضي عدة ضربات قاضية لعدد من شبكات الدعارة، حاول المتهمين فيها الترويج لجرائمهم الأثمة عبر "فيسبوك" لاستقطاب زبائنهم، وكان أبرزها لزوج عرض زوجته على راغبي المتعة الحرام.تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عامل يقوم بتأجير زوجته لممارسة الدعارة في الإسكندرية.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي بوجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحوى العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدى خلالها المُعلن استعداده لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالاشتراك مع زوجته.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلًا من (عامل "له معلومات جنائية"، زوجته - مقيمين بمحافظة الإسكندرية).وبمواجهة المتهم الأول أقر بقيامه بإقامة حفلات وتسهيل استغلال زوجته في ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وأضاف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة زوجته أيدت ما جاء بأقواله، كما تم ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم الأول محمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم).تمكنت الأجهزة الأمنية من التصدي للجرائم الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع، حيث تم ضبط شخص يدير شبكة للآداب على الإنترنت.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأحد الأشخاص يقوم من خلالها بنشر منشورات مخلة يبدى خلالها تسهيل ممارسة أعمال الفجور.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا بمحافظة بنى سويف).وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم، وأضاف بإنشائه صفحتين لذات الغرض.كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم").تم اتخاذ الإجراءات القانونية.تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مرتكبي واقعة بث مقاطع فيديو منافية للآداب العامة والتنمر على أحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة عبر موقع "يوتيوب".في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول إحدى القنوات على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" لعدد من مقاطع الفيديو تتضمن قيام شخصين وإحدى الفتيات بتناول موضوعات خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وكذا استغلالهم لأحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة للتنمر عليه بتلك المقاطع.تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويتهم وتبين أنهم (عاطل "له معلومات جنائية"، مزراع، ربة منزل - جميعهم مقيمين بمحافظة البحيرة).عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق عائد مادى من خلال زيادة أعداد متابعي القناة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.