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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ملفات الماضى».. رواية جديدة للكاتب أحمد شرف

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:35 م
الكاتب أحمد شرف السيد
الكاتب أحمد شرف السيد
نعمات مدحت
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يستعد الكاتب أحمد شرف السيد لطرح أجدد مؤلفاته، رواية بعنوان "ملفات الماضي"، والمقرر أن ينافس بها ضمن معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الجديدة 2021.

وتدور أحداث الرواية حول مزيج بين أصوات شفاهية قديمة حافظة للموروث الشعبي، وبين حداثة الأصوات الجديدة التي تتعامل على وفق منطق العصر الحديث بآلياته الإلكترونية، وتنظر الى التراث السابق نظرة موضوعية، بالتحليل والتوقع والاختبار العلمي الذي يرى في حكايات الماضي عِبَرًا موضوعية يستوجب النظر إليها من زاوية الحاضر المتقدم؛ كتراث محلي ينبغي أن نحتويه ونستوعب مضامينه الثرية.

يذكر أن الكاتب أحمد شرف السيد حامد مواليد دمياط، كاتب وروائي مصري، التحق بقسم اللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة دمياط تخرج من الجامعة ليتفرغ للكتابة الروائية.

وصدر له عدة أعمال منها، في أبريل عام 2019 صدرت أول رواية له الغربة، في نوفمبر عام 2019 صدرت له رواية الحكماء، في أبريل عام 2020 صدرت له رواية أنغام، كما شارك في فيلم الخروج للنهار عام 2012، وشارك ايضا في عروض مسرحية مختلفة.

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