تلطيخ مسجد شرقي ألمانيا بكتابات جرافيتي إحداها ضد أردوغان

أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة دريسدن بشرق البلاد اليوم الأربعاء تعرض مسجد في المدينة للتلطيخ بكتابات جرافيتي.وفتح قسم حماية الدولة بالشرطة (المسؤول عن الجرائم السياسية) التحقيق في الواقعة.وذكرت الشرطة أن إحدى الكتابات كانت موجهة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأضافت الشرطة أن الجاني لا يزال مجهولا.