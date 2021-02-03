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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:48 م
عمران خان
عمران خان
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أشاد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بتطورات التنمية في مصر؛ وبصورة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنها تعد نموذجا يُقتدى به في كيفية تطوير وتنمية البنية التحتية والتوسع خارج إطار المدن القديمة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الباكستاني، اليوم الأربعاء، للدكتور طارق دحروج سفير جمهورية مصر العربية بباكستان بحضور مسئولين من وزارة الخارجية ورئاسة مجلس الوزراء الباكستانية.

وقال خان إن باكستان تدرس حاليًا التوسعات بالمدن الكبرى المكتظة بالسـكان، مؤكدا رغبة الحكومة الباكستانية في الاستفادة من التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي.

بدوره، استعرض السفير الدكتور طارق دحروج، جهود البعثة المختلفة خلال العام الماضي لتعزيز التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة، ومن أهمها الجهود المبذولة لإنشاء معهد أزهري بباكستان، بالإضافة الى استمرار التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية في الدولتين لتعزيز التعاون في مجال الإسكان الاجتماعي المتوسط وتطوير البنية التحتية بالمدن والجزر الباكستانية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين والذي يستدعي تطوير الآليات المؤسسية ذات الصلة، فضلًا عن تطوير التعاون الثنائي الثقافي والعلمي.


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