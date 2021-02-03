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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفارة مصر بأوسلو تعقد ندوة حول سد النهضة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:30 م
سد النهضة
سد النهضة
أ ش أ
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عقدت سفارة مصر في أوسلو ندوة افتراضية حول ملف ⁧‫سد النهضة‬⁩ الإثيوبي.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) اليوم الأربعاء إن نخبة من الخبراء والمتخصصين شاركوا فى الندوة حيث تم شرح مساعي مصر للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول والشعوب الثلاث، وتوضيح الآثار السلبية والأضرار المترتبة على ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على دولتي المصب.

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