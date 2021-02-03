سفارة مصر بأوسلو تعقد ندوة حول سد النهضة

عقدت سفارة مصر في أوسلو ندوة افتراضية حول ملف ⁧‫سد النهضة‬⁩ الإثيوبي.وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) اليوم الأربعاء إن نخبة من الخبراء والمتخصصين شاركوا فى الندوة حيث تم شرح مساعي مصر للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول والشعوب الثلاث، وتوضيح الآثار السلبية والأضرار المترتبة على ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على دولتي المصب.