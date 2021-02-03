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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا تحظر 3 محطات تلفزيونية موالية لروسيا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:29 م
فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي
وكالات
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حظر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ثلاث قنوات تلفزيونية مصنفة على أنها موالية لروسيا بهدف محاربة نفوذ الكرملين في البلاد، كما أعلنت إدارته الأربعاء.

وبعد قرار من مجلس الأمن القومي، وقّع زيلينسكي مرسوما بفرض عقوبات على النائب الموالي لروسيا تاراس كوزاك وثماني شركات يملكها من بينها ثلاث محطات تلفزيونية هي "112 أوكراينا" و"زيك تي في" و"نيوسن".

وإذا كانت تنتمي رسميا إلى كوزاك، فإن هذه المحطات التلفزيونية تعتبر ملكا لنائب آخر موالٍ لروسيا هو فيكتور ميدفيدتشوك المقرب جدا من فلاديمير بوتين الذي يستقبله بانتظام في الكرملين.

وقالت الناطقة باسم الرئيس يوليا مندل على فيسبوك الأربعاء "بعدما أصبحت أداة حرب ضد أوكرانيا، نسيت هذه القنوات منذ فترة طويلة المعايير الصحافية" وهي "تتلقى تمويلا من روسيا.. تم حظرها لحماية الأمن القومي".

ودان الكرملين هذا القرار ووصفه بأنه عقبة أمام "حرية التعبير"، بحسب الناطق باسمه دميتري بيسكوف.

وغرّد زيلينسكي على تويتر الأربعاء "أوكرانيا تدعم بقوة حرية التعبير، لكن ليس الدعاية التي يمولها البلد المعتدي".

دخلت أوكرانيا منذ العام 2014 حربا مع الانفصاليين الموالين لروسيا، وهو نزاع سبقه ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وندد الغرب وكييف مرارا بدور الإعلام الروسي في إثارة هذا الصراع.

وزيلينسكي الذي انتُخب رئيسا في العام 2019، وعد بمحاربة الفساد وإنهاء هذه الحرب.

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