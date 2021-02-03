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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يخصص عظته عن «تواجد الأسرة في المنزل بسبب كورونا»

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:28 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
تريزة شنودة
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أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني عن تخصيص محاضراته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي للحديث عن موضوعات أسرية بناءة في سياق تواجد أعضاء الأسرة في المنزل لوقت أطول من جراء فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في بداية عظته في اجتماع الأربعاء اليوم، والذي أذيع عبر القنوات القبطية من المقر البابوي بالقاهرة. وجاءت العظة بعنوان "الأسرة والكتاب المقدس" كأولى حلقات الموضوعات الأسرية التي أشار إليها قداسته.

وأشار البابا خلال عظته الأسبوعية قائلًا "هذا الشهر نكمل سنة على انتشار هذا الوباء ومن الأشياء التي فعلها انتشار فيروس كورونا في العالم أن أعمال وأسر وبيوت كثيرة تأثرت بالوباء، لكن الملحوظة الشديدة أن هذا الوباء له جانب إيجابي أن الأسر أصبحت تتواجد في البيت لوقت أطول والأعمال والمدارس أصبحت من المنزل "online" وسواء من حيث العزل أو الحذر من النزول أو تقليل التواجد خارج البيت وأصبح الشعار "stay at home".

وتابع قائلًا: "أحب أن استخدم فترة الأسابيع القادمة في شهر فبراير ونتكلم فيها عما يمكن أن نصنعه ونحن في البيت وكيف نستفيد من هذا الوقت؟ وأريد أن أتكلم معكم عن الأسرة والكتاب المقدس، الأسرة والتفاهم، الأسرة والتدبير الأقتصادي، والأسرة والصلاة خلال الأسابيع الأربعة في شهر فبراير."

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