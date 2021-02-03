غدا.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ«غرفة عمليات رابعة»
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:27 م
عادل عبد العالطباعة
تصدر محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدا الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجي الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية "غرفة عمليات رابعة".
ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين في القضية تم الحكم عليهم عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين في القضية تم الحكم عليهم عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.