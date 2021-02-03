السيسى يستجيب لعلاج شاب يعانى من ورم فى الوجه

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حالة السيد أحمد صرصار، البالغ من العمر 25 عاما، والذى يعاني من مرض نادر يطلق عليه «وحمة دموية»، في خده الأيسر، والتي تسببت له في ورم كبير، أحيانا ينزف من الدماء فجأة حال تعرضه إلى ضغط عصبي أو حزن شديد.يذكر أن «السيد» لا يعيش حياة طبيعية كباقي أقرانه، فهو حبيس غرفته، يرفض الخروج أو استقبال الزوار خشية من أن يراه أحد ويتنمر به، كما أصبح يخجل من وجهه.