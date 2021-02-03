رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا في عظة الأربعاء: الاجتماع توقف خلال يناير بسبب الأعياد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:25 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
تريزة شنودة
طباعة
ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي الأول في عام ٢٠٢١ بعد توقف استمر طوال يناير الماضي.

ووجه قداسته التهنئة للشعب القبطي بمناسبة فترة الأعياد الماضية قائلًا "كل سنة وحضراتكم طيبين وعودة هذا الاجتماع الأسبوعي يوم الأربعاء وكان من غير حضور للشعب".

وتابع البابا قائلًا: "عودة الاجتماع دون حضور من ضمن الإجراءات التي نأخذها بسبب انتشار فيروس كورونا وهو إجراء للحفاظ على الحياة، كما توقفنا خلال شهر يناير الماضي وذلك بسبب الأعياد والمناسبات وعدنا من أول شهر فبراير وامتدادًا بنعمة المسيح في الأسابيع القادمة."

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

السيسى يتفقد نماذج من المركبات المدرعة بعد تطويرها بواسطة القوات المسلحة

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

الصور

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض مشروع تحديث مخططات التجمعات العمرانية بالبدارى

image description

اندلاع حريق في شقة بدمياط الجديدة

image description

تأثيث 12 معملا بكلية الطب في دمياط

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

السيسى يستجيب لعلاج شاب يعانى من ورم فى الوجه

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

عيد الحب 2021.. أجمل صور التهنئة بالفلانتين

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

المُفكِّر العراقى رشيد الخيّون: تجارب «الإسلام السياسى» فضحت عيوبه.. وإدارة بايدن لن تُراهن على الإخوان

في ذكراها.. نجيب محفوظ عن أم كلثوم: «نعمة الدنيا»

الأجندة الأسبوعية لمراكز إبداع التنمية الثقافية في فبراير

«28 حرف» لـ أحمد حلمي في طبعة جديدة عن الشروق