البابا في عظة الأربعاء: الاجتماع توقف خلال يناير بسبب الأعياد

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي الأول في عام ٢٠٢١ بعد توقف استمر طوال يناير الماضي.ووجه قداسته التهنئة للشعب القبطي بمناسبة فترة الأعياد الماضية قائلًا "كل سنة وحضراتكم طيبين وعودة هذا الاجتماع الأسبوعي يوم الأربعاء وكان من غير حضور للشعب".وتابع البابا قائلًا: "عودة الاجتماع دون حضور من ضمن الإجراءات التي نأخذها بسبب انتشار فيروس كورونا وهو إجراء للحفاظ على الحياة، كما توقفنا خلال شهر يناير الماضي وذلك بسبب الأعياد والمناسبات وعدنا من أول شهر فبراير وامتدادًا بنعمة المسيح في الأسابيع القادمة."وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.