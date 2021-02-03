البابا تواضروس يترأس اجتماعه الأسبوعي «دون حضور»

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، اجتماع الأربعاء الأسبوعي، وذلك من المقر البابوي بالقاهرة دون حضور شعبي.وبثت فعاليات الاجتماع القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة COC على منصات التواصل الاجتماعي.ويأتي اجتماع اليوم هو الأول بعد توقف لمدة شهر منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي، نظرًا لفترة الأعياد التي احتفلت بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.