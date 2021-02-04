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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

مع زيادة حزم الدعم.. إجراءات الدولة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:15 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
سالي رطب
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أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور كبير في دعم الاقتصاد، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وعملت أجهزة الدولة كاملة على دعم هذه المشاريع وتوفير التمويل والدعم الكامل لها.

وكل عام تزيد الدولة من حزم التمويل الخاصة بهذه المشروعات، لمساعدتهم في إقامة مشروعات جديدة، "الدستور" تستعرض جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


◄ جهاز تنمية المشروعات

دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة حزم تمويلية، ورفع الجهاز منذ أيام قليلة الحد الأقصى لتمويل المشروعات، من خلال الإقراض المباشر للمشروعات التجارية والخدمية وتصل قيمة التمويل إلى 3 ملايين جنيه، وتصل في المشروعات الصناعية من خلال الإقراض المباشر إلى 5 ملايين جنيه، والمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر الى 10 ملايين جنيه.

ولم يتوقف دعم الجهاز للشباب فقط بل دعم المرأة وخاصة المعيلة، من خلال مجالات التمويل التقليدية التي تستهدف تمويل المرأة بنسبة 100% من المشروعات، خاصة المرأة المعيلة التي تعول أسر بمفردها (وتعول ذوي الاحتياجات الخاصة)، كما تدعم محدودي الدخل وأصحاب المشروعات متناهية الصغر القائمة ويرغبون في تنمية مشروعاتهم وأصحاب الورش والحرف اليدوية والتراثية وذوي الاحتياجات الخاصة ولديهم الرغبة والقدرة على الإنتاج والعمل.

ونفذ الجهاز عدد من المبادرات من أبريل 2017 وحتى ديسمبر 2020 لدعم هذه المشروعات منها مبادرة "الترقية المؤسسية" بهدف تقديم الدعم المؤسسي للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومبادرة "بنت مصر" التى أطلقها الجهاز بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، وتستهدف المبادرة المرأة بنسبة 100% التي تملك مشروعات وترغب في تنميتها وتطويرها ويتم تنفيذها في محافظات الجمهورية، كما يشارك الجهاز في مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر حيث تم التركيز على المحافظات التي تشهد أعلى معدلات لجريمة الاتجار بالبشر.


◄ دعم البنك المركزي

يُعد البنك المركزي المصري أحد الكيانات الرئيسة الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لأهميتها المباشرة للاقتصاد المصري، ومنذ اللحظة الأولى لانتشار فيروس كورونا قام البنك المركزي باتخاذ عددًا كبيرًا من الإجراءات الهادفة إلى حماية تلك المؤسسات من الآثار السلبية الناجمة عن الجائحة مع ضمان استمرار النشاط الإنتاجي.

وقام المركزي بتمديد مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 4 سنوات جديدة، وزيادة قيمتها أكثر من 360 مليار جنيه قابلة للزيادة، وأطلق العديد من المبادرات لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والتي تتضمن مبادرة القطاع الخاص الصناعي بمبلغ 100 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بمبلغ 50 مليار جنيه

وبلغ إجمالي المنصرف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 2.890 مليار جنيه، مولت حوالي 102.8 ألف مشروع صغير ومتناهٍ وفرت حوالي 159.3 ألف فرصة عمل.

كما تم تقديم منح بإجمالى 97.1 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وفرت حوالى 255.8 ألف يومية عمل.

وبلغ التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتناهية جغرافيا كالتالي: 36% وجه بحري، 46% وجه قبلي، و12% حضري و6% حدودي، أما بالنسبة لقطاعات الأنشطة تصدرها التجاري بنسبة 71% ثم الخدمي 15%، الحيواني 7%، الصناعي 6% والمهن الحرة 1%.

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