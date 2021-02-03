الاتحاد الأوروبي: ملتزمون باتفاق الحدود الإيرلندية قبل محادثات أزمة مع لندن

كرر مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي التزام الاتحاد بالترتيبات الواردة في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تلغي عمليات التفتيش الجمركي على الحدود الايرلندية، وذلك قبل محادثات أزمة تعقد اليوم الأربعاء.وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش على موقع تويتر قبل مكالمة مقررة مع مسؤولين بريطانيين وإيرلنديين شماليين هذه هي "الطريقة الوحيدة لحماية اتفاقية الجمعة العظيمة (بلفاست) من جميع الأبعاد، وحماية السلام والاستقرار في جزيرة أيرلندا".ويحافظ بروتوكول ايرلندا الشمالية على تدفق البضائع بين جمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، لتجنب إنشاء حدود تحظى بإجراءات مشددة.وتم تطبيق إجراءات التفتيش على الحدود بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا.ومن المقرر أن يشارك وزير مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف ورئيسة وزراء ايرلندا الشمالية أرلين فوستر في المكالمة مع سيفكوفيتش، والتي تأتي بعد تحرك الاتحاد الأوروبي لتقييد صادرات اللقاحات من التكتل وسط مخاوف من تأخير التسليم.