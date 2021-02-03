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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بطنطا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:56 م
طارق رحمي
طارق رحمي
أحمد فودة
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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، مساء اليوم، أعمال التطوير الجارية بمدينة طنطا، حيث تم تفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا في مرحلته الثالثة بدايةً من الطريق السريع وحتى نهاية شارع الأشرف، وتابع المحافظ أعمال وضع البلدورات الخاصة بالأرصفة وتركيب الكابلات الكهربائية الخاصة بالكورنيش، موجهًا المهندسة أماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية بالتنسيق مع المقاول لمتابعة انتهاء الأعمال طبقًا للمواصفات وفى الوقت المحدد.

كما تفقد الدكتور رحمي أعمال الرصف الجارية بشوارع بطرس، ثروت وصدقي، حيث أشار الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا إلى أنه جار رصف جميع الشوارع الفرعية ما بين شارع الحلو وشارع محمد فريد.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير بميدان المحطة، حيث تابع انتهاء أعمال الدهانات الخاصة بمحطة القطارات ودهان الأكشاك الخشبية في ساحة انتظار السيارات بمحطة القطار والبدء في رصف شارع المديرية، كما تابع تركيب البورسلين على الرصيف على جانبي شارع السكة الجديدة المؤدي إلى المسجد الأحمدي.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

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