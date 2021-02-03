تمهيد 18 كيلو طرق ترابية بمرسى مطروح





قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، إنه تم الانتهاء من تمهيد 18 كيلو بالجليدر لطرق ترابية طولية وعرضية بالشوارع الفرعية بعلم الروم بمناطق الإمام مالك وعمارات الأرامل وجارٍ العمل بالشوارع الترابية بالكيلو 4.وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح، أن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح هو سرعة الانتهاء من تمهيد الطرق الترابية بالعزب والأحياء والشوارع وتسويتها ودكها لتصبح شوارع ممهدة بعد التنسيق ومراجعة أعمال الشركات العاملة في مشروعات الكهرباء والغاز والرصف والصرف الصحي ومياه الشرب.وأشار جاب الله إلى أن تمهيد وتسوية الطرق الترابية مستمرة في المناطق التي لم يدخلها رصف بسبب تأخر الانتهاء من مشروعات البنية التحتية في بعض المناطق تيسيرا على أهالينا في الشوارع والطرق الترابية.وتابع رئيس المدينة أنه تم وضع خطة لتمهيد شوارع العزب والأحياء طبقا لأهمية المناطق والأولوية للمناطق المزدحمة بالسكان التي يداخلها أعداد كبيرة من السيارات للتيسير علي المواطنين.