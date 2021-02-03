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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تمهيد 18 كيلو طرق ترابية بمرسى مطروح

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:57 م
تمهيد 18 كيلو طرق
تمهيد 18 كيلو طرق ترابية
ياسمين شعيب
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قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، إنه تم الانتهاء من تمهيد 18 كيلو بالجليدر لطرق ترابية طولية وعرضية بالشوارع الفرعية بعلم الروم بمناطق الإمام مالك وعمارات الأرامل وجارٍ العمل بالشوارع الترابية بالكيلو 4.

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح، أن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح هو سرعة الانتهاء من تمهيد الطرق الترابية بالعزب والأحياء والشوارع وتسويتها ودكها لتصبح شوارع ممهدة بعد التنسيق ومراجعة أعمال الشركات العاملة في مشروعات الكهرباء والغاز والرصف والصرف الصحي ومياه الشرب.

وأشار جاب الله إلى أن تمهيد وتسوية الطرق الترابية مستمرة في المناطق التي لم يدخلها رصف بسبب تأخر الانتهاء من مشروعات البنية التحتية في بعض المناطق تيسيرا على أهالينا في الشوارع والطرق الترابية.

وتابع رئيس المدينة أنه تم وضع خطة لتمهيد شوارع العزب والأحياء طبقا لأهمية المناطق والأولوية للمناطق المزدحمة بالسكان التي يداخلها أعداد كبيرة من السيارات للتيسير علي المواطنين.


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