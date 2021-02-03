أوبك: العراق يجدد التزامه بإجراء التعويضات الإنتاجية المطلوبة للنفط الخام









تلقت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، الأربعاء، إخطارا من العراق يفيد بتجديد التزامه بالامتثال الكامل لحصص خفض الانتاج وإجراء التعويض اللازم عن الكميات المفرطة من الإنتاج، وفقًا للقرارات المتخذة في الاجتماعات الوزارية للمنظمة وخارجها.وقالت المنظمة، في بيان اليوم، إن "العراق لا يزال حازما في تطبيق أهداف إعلان التعاون الأساسية بين المنتجين في تحالف (أوبك+) لإعادة توازن السوق وتحقيق الاستقرار المستدام الذي تشتد الحاجة إليه".وأضافت أن تحقيق الامتثال الكامل بنسبة 100% لخفض الإنتاج من جميع الدول الـ23 الأعضاء في تحالف (أوبك +) وإجراء التعويض عن الأحجام المفرطة للإنتاج يعد أمرا عادلا ومنصفا لجميع الدول الأعضاء.