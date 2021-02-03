وكيل «زراعة الفيوم» يستقبل مستشار الوزير

استقبل اليوم الأربعاء، الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويرافقه الدكتور محمد فهيم رئيس مركز المناخ، استعدادًا لزيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمحافظة الفيوم المتوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة، وشدد على تحمل كل مدير إدارة مسئولياته، وسرعة التوجيه لجميع العاملين بقطاع الزراعة بالفيوم حتى تتم الزيارة بنجاح.حيث قام مستشار الوزير بتفقد المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية s.p.f بكوم أوشيم وكان في استقبالهم الدكتور منير الصفتي مدير المشروع، والمهندس ممدوح بدوى مدير الإدارة الهندسية والتركيبات، والمهندس سامى الحكيم مدير الشؤون الوقائية والمهندس عمر معوض مدير الإنتاج.كما تفقد منطقة غرب الفيوم للزراعة الآلية وكان في استقبالهم المهندس ممدوح سعد مدير عام إدارة غرب الفيوم والمهندس محمود كمال مدير محطة الزراعة الآلية حيث أن محطة الزراعة الآلية في إطسا بمحافظة الفيوم تعد من أفضل محطات الفيوم، حيث يوجد بها ورشة متوسطة لإصلاح الجرارات التابعة للمنطقة، كذلك تخدم نحو 50 جمعيه زراعية مساحتها 97 ألف فدان.وأيضا ينفذ بها مشروع تحسين الميكنة الزراعية المستدامة، والذي يتم تنفيذه بمحافظتي الفيوم والمنيا، بالتعاون بين الحكومتين المصرية ممثلة في وزارة الزراعة، والإيطالية ممثلة في وكالة التعاون ومعهد سيام باري بإيطاليا، بهدف رفع مستوى إنتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية وترشيد استهلاك مياه الري.ويساهم المشروع في تحقيق الهدف الإنمائي للألفية الحالية والذى من المتوقع أن يحد من معدل الفقر من خلال دعم الميكنة الزراعية المستدامة وبناء القدرات في مجال البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي والتعاونيات الزراعية وتدعيم مراكز ومحطات الميكنة الزراعية وتزويد صغار المزارعين ومتوسطيهم وكذلك الجمعيات الزراعية التعاونية في محافظتي الفيوم والمنيا بنظم الميكنة المستدامة الفعالة والمبتكرة.وشاهد أيضًا إنشاء مركز تجميع الألبان بمركز إطسا الذي يعود بالفائدة علي المنتج وعلى الدولة بوجه عام.