رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1280 إصابة و10 وفيات بكورونا في الأردن

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:56 م
كورونا في الأردن
كورونا في الأردن
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأربعاء، تسجيل 10 حالات وفاة و1280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.
وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 4344 حالة بينما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 330،474 حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا 8912 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 69 حالة، فيما غادرت 54 حالة، كما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 409 حالات.

موضوعات متعلقة

النيابة العامة تأمر بتسليم تمثال الإسماعيلية لوزارة الآثار

السيسى يتفقد نماذج من المركبات المدرعة بعد تطويرها بواسطة القوات المسلحة

محمد الباز يكشف مفاجأة: هذا هو دور أحمد مكي في «الاختيار 2»

وزير التعليم يعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للمعلمين

الصور

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض مشروع تحديث مخططات التجمعات العمرانية بالبدارى

image description

اندلاع حريق في شقة بدمياط الجديدة

image description

تأثيث 12 معملا بكلية الطب في دمياط

image description

لـ 1196 موظفا.. جامعة أسيوط تنفذ أكبر حركة تسوية في تاريخها

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

عيد الحب 2021.. أجمل صور التهنئة بالفلانتين

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

في ذكراها.. نجيب محفوظ عن أم كلثوم: «نعمة الدنيا»

الأجندة الأسبوعية لمراكز إبداع التنمية الثقافية في فبراير

«28 حرف» لـ أحمد حلمي في طبعة جديدة عن الشروق

«المتمردون» بصالون سينما الهناجر