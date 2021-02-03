فادي عاكوم: زيارة الحريري للقاهرة تأكيدا للدور المصري في حل الأزمة اللبنانية

قال الكاتب السياسي اللبناني فادي عاكوم، إن زيارة رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري إلى مصر، اليوم الأربعاء، في إطار العلاقات الممتازة بين الدولتين اللبنانية والمصرية، لافتا إلى أن القاهرة أكثر داعم للبنان في الوقت الحالي على الصعيد المادي عبر تقديم المساعدات الطبية لتجاوز أزمة كورونا أو الصعيد الإنساني.وأشار عاكوم في تصريحات لـ"الدستور" إلى الدور الذي تلعبه مصر على النطاق السياسي البعيد عن الإعلام، لإيجاد مخرج للأزمة السياسية وتشكيل الحكومة، مؤكدًا أن هناك توجه للاستعانة بالتجربة المصرية للخروج من الضائقة المالية وشروط الحصول على الدعم من البنك الدولي وإيصاله إلى المحتاجين فقط.وتابع: "أن الزيارة تأتي في إطار التأكيد على الدور المصري في دعم الحكومة اللبنانية المقبلة، ودعم أي حل سياسي منتظر بعيدا عن حالة التشنج، وخصوصا أن مصر التي تستطيع التواصل مع جميع الفرقاء في لبنان لعمل خط مشترك يلتقي الجميع عنده لكسر الاحتكار وتشكيل الحومة".