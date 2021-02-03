رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فادي عاكوم: زيارة الحريري للقاهرة تأكيدا للدور المصري في حل الأزمة اللبنانية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:47 م
فادي عاكوم
فادي عاكوم
آية حسني
طباعة
قال الكاتب السياسي اللبناني فادي عاكوم، إن زيارة رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري إلى مصر، اليوم الأربعاء، في إطار العلاقات الممتازة بين الدولتين اللبنانية والمصرية، لافتا إلى أن القاهرة أكثر داعم للبنان في الوقت الحالي على الصعيد المادي عبر تقديم المساعدات الطبية لتجاوز أزمة كورونا أو الصعيد الإنساني.

وأشار عاكوم في تصريحات لـ"الدستور" إلى الدور الذي تلعبه مصر على النطاق السياسي البعيد عن الإعلام، لإيجاد مخرج للأزمة السياسية وتشكيل الحكومة، مؤكدًا أن هناك توجه للاستعانة بالتجربة المصرية للخروج من الضائقة المالية وشروط الحصول على الدعم من البنك الدولي وإيصاله إلى المحتاجين فقط.

وتابع: "أن الزيارة تأتي في إطار التأكيد على الدور المصري في دعم الحكومة اللبنانية المقبلة، ودعم أي حل سياسي منتظر بعيدا عن حالة التشنج، وخصوصا أن مصر التي تستطيع التواصل مع جميع الفرقاء في لبنان لعمل خط مشترك يلتقي الجميع عنده لكسر الاحتكار وتشكيل الحومة".

موضوعات متعلقة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

إخلاء سبيل زوج «عروس البحيرة».. وتحريات المباحث تفجر مفاجأة فى «قربان المقبرة»

بدء تسجيل أصحاب الأمراض المزمنة من الصغار لتلقى لقاح «كورونا»

الصور

image description

أسماء ضحايا حادث تصادم قطار بونش في أسيوط

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض مشروع تحديث مخططات التجمعات العمرانية بالبدارى

image description

اندلاع حريق في شقة بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

عيد الحب 2021.. أجمل صور التهنئة بالفلانتين

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

أيام زمان

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

المُفكِّر العراقى رشيد الخيّون: تجارب «الإسلام السياسى» فضحت عيوبه.. وإدارة بايدن لن تُراهن على الإخوان

«ملفات الماضى».. رواية جديدة للكاتب أحمد شرف

لقبته بـ«أبو الأناور».. هكذا حزن السادات على رحيل كوكب الشرق

في ذكراها.. نجيب محفوظ عن أم كلثوم: «نعمة الدنيا»