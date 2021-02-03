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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: تمديد «نيو ستارت» بداية استعادتنا للقيادة في الحد من التسلح

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:45 م
أنتوني بلينكين
أنتوني بلينكين
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين "إن تمديد معاهدة (نيو ستارت) مع روسيا، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، هو بمثابة بداية استعادة واشنطن للقيادة في مجال الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي".

وأضاف بلينيكن - في بيان نُشر على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية اليوم - "تعهد الرئيس جو بايدن بإبقاء الشعب الأمريكي آمنا من التهديدات النووية من خلال استعادة القيادة الأمريكية في الحد من التسلح ومنع الانتشار.. واليوم اتخذت الولايات المتحدة الخطوة الأولى نحو الوفاء بهذا التعهد عندما مددت معاهدة "نيو ستارت" مع روسيا الاتحادية لمدة خمس سنوات".

وتابع: "في أوقات التوتر على وجه الخصوص، تعد القيود التي يمكن التحقق منها على الأسلحة النووية الروسية العابرة للقارات ذات أهمية حيوية، ويجعل تمديد معاهدة "نيو ستارت" الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها والعالم أكثر أمانا.. فالمنافسة النووية غير المقيدة ستعرضنا جميعا للخطر".

وأشار بلينكن إلى أن بايدن أوضح أن تمديد المعاهدة هو مجرد بداية لجهود مواجهة التحديات الأمنية في القرن الـ21، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستستغل الوقت الذي يوفره تمديد المعاهدة لتتابع مع روسيا، والتشاور مع الكونجرس وحلفاء واشنطن وشركائها، للحد من التسلح الذي يشمل جميع الأسلحة النووية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، بدء سريان اتفاق تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المعروف بـ"نيو ستارت" أو "ستارت-3" مع الولايات المتحدة اعتبارا من اليوم، بعد تبادل المذكرات بين الطرفين.

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