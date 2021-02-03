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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا.. «الجيزة» تنظم معرضا لبيع منتجات المدارس الفنية بنادي الترسانة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:42 م
أحمد راشد
أحمد راشد
عبدالله هشام
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أعلنت محافظة الجيزة إقامة معرضا لبيع منتجات الشباب والمدارس الفنية وأصحاب الحرف اليدوية من أبناء المحافظة، بمقر نادى الترسانة الرياضي اعتبارا من غدِ الخميس الموافق 202124م وحتى يوم السبت الموافق 6 20212م، بالتعاون مع إدارة نادى الترسانة الرياضي.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المعرض يمثل فرصة متميزة لعرض منتجات الشباب من أبناء المحافظة وأصحاب الحرف اليدوية والتسويق لها بين رواد نادى الترسانة وزوار المعرض من أهالي محافظة الجيزة.

ووجهت هند عبدالحليم نائب المحافظ بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة لإنجاح المعرض، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من مرض كورونا.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن المعرض يشمل توفير منافذ لعرض منتجات (شباب الخريجين المستفيدين بخدمات جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، منتجات أبناء المحافظة من أصحاب الحرف اليدوية، منتجات المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة (التعليم الفني)، منتجات مدرسة أوسيم الحديثة لذوى الاحتياجات الخاصة، منتجات مركز ومدينة الواحات) مما يمثل فرصة لتوصيل منتجاتهم والتسويق لها بالمجان بالتعاون مع إدارة النادي.

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