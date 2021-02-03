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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تأجيل اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي لأغسطس المقبل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:16 م
اجتماع المنتدى الاقتصادي
اجتماع المنتدى الاقتصادي
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قرر المنتدى الاقتصادي العالمي تأجيل اجتماعه السنوي لهذا العام، والذي كان من المقرر عقده في سنغافورة مايو المقبل، ليعقد في الفترة من 17 وحتى 20 أغسطس 2021.

وقال المنتدي- في بيان نقلته، اليوم الأربعاء، شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية - إنه "على الرغم من أن المنتدى الاقتصادي العالمي وحكومة سنغافورة لايزالان واثقين من التدابير المعمول بها لضمان اجتماع آمن وفعال، كما لايزال انتقال فيروس كورونا المستجد محليا في سنغافورة عند مستويات ضئيلة، فإن التغيير في توقيت الاجتماع يعكس التحديات الدولية في احتواء الوباء".

وأوضح البيان أن التأجيل جاء نتيجة لقيود السفر العالمية الحالية، التي تجعل التخطيط لحضور الأشخاص بأنفسهم الاجتماع أمرًا صعبًا في النصف الأول من العام الجاري.

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