تأجيل اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي لأغسطس المقبل

قرر المنتدى الاقتصادي العالمي تأجيل اجتماعه السنوي لهذا العام، والذي كان من المقرر عقده في سنغافورة مايو المقبل، ليعقد في الفترة من 17 وحتى 20 أغسطس 2021.وقال المنتدي- في بيان نقلته، اليوم الأربعاء، شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية - إنه "على الرغم من أن المنتدى الاقتصادي العالمي وحكومة سنغافورة لايزالان واثقين من التدابير المعمول بها لضمان اجتماع آمن وفعال، كما لايزال انتقال فيروس كورونا المستجد محليا في سنغافورة عند مستويات ضئيلة، فإن التغيير في توقيت الاجتماع يعكس التحديات الدولية في احتواء الوباء".وأوضح البيان أن التأجيل جاء نتيجة لقيود السفر العالمية الحالية، التي تجعل التخطيط لحضور الأشخاص بأنفسهم الاجتماع أمرًا صعبًا في النصف الأول من العام الجاري.