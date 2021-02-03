275 إصابة بكورونا في الجزائر

أعلن الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الأربعاء، تسجيل 275 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة في يوم واحد.وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 108 آلاف و116 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2900 حالة وفاة.وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 73 ألفا و940 حالة، بعد شفاء 208 حالات خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 24 مريضًا بالعناية المركزة.وكانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وتفرض السلطات الجزائرية حظرًا للتجوال بسبب كورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.