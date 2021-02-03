نائب وزير السياحة تناقش مع محافظ الأقصر آليات تطوير المراسي النيلية

استقبل المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، الدكتورة غادة شلبي نائب الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر.تناول اللقاء استعراض عددا من الملفات السياحية منها بدء تطوير المراسي السياحية بالبر الغربي ومرسى الإسعاف النيلي، ومكاتب هيئة الاستعلامات الجديدة بالهوية البصرية لمحافظة الأقصر والمنتشرة في عددا من الأماكن السياحية والأثرية، ووضع الهوية البصرية للمحافظة على سيارات التاكسي والفلوكة النهرية.وأوضح المستشار مصطفى ألهم، أن محافظة الأقصر أقل المحافظات تأثرا في الموجة الثانية من الفيروس المستجد، حيث أثنى على دور الدولة ووزارة الصحة في إدارة الملف بشكل جيد لم يؤثر على اقتصادنا أو المضي قدما في تنفيذ المشروعات القومية أو البنية التحتية، كما ثمن الجهود المبذولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة فى جميع الموانئ والمطارات.وطالبت نائبة وزير السياحة والآثار بعمل قاعدة بيانات لجميع العاملين بالمهن السياحية، كما طالبت بوضع رقم الخط الساخن للوزارة على أكشاك هيئة الاستعلامات والأسواق والمراسي النيلية لتلقى مقترحات وشكاوى السائحين وحلها أولا بأول.حضر اللقاء محمود حساني مدير عام وزارة السياحة بالأقصر، وأشرف جلال مدير عام مكاتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالمحافظة.