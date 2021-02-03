رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب وزير السياحة تناقش مع محافظ الأقصر آليات تطوير المراسي النيلية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:31 م
محافظ الأقصر والدكتورة
محافظ الأقصر والدكتورة غادة شلبي
هدى الأمير
طباعة
استقبل المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، الدكتورة غادة شلبي نائب الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر.

تناول اللقاء استعراض عددا من الملفات السياحية منها بدء تطوير المراسي السياحية بالبر الغربي ومرسى الإسعاف النيلي، ومكاتب هيئة الاستعلامات الجديدة بالهوية البصرية لمحافظة الأقصر والمنتشرة في عددا من الأماكن السياحية والأثرية، ووضع الهوية البصرية للمحافظة على سيارات التاكسي والفلوكة النهرية.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم، أن محافظة الأقصر أقل المحافظات تأثرا في الموجة الثانية من الفيروس المستجد، حيث أثنى على دور الدولة ووزارة الصحة في إدارة الملف بشكل جيد لم يؤثر على اقتصادنا أو المضي قدما في تنفيذ المشروعات القومية أو البنية التحتية، كما ثمن الجهود المبذولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة فى جميع الموانئ والمطارات.

وطالبت نائبة وزير السياحة والآثار بعمل قاعدة بيانات لجميع العاملين بالمهن السياحية، كما طالبت بوضع رقم الخط الساخن للوزارة على أكشاك هيئة الاستعلامات والأسواق والمراسي النيلية لتلقى مقترحات وشكاوى السائحين وحلها أولا بأول.

حضر اللقاء محمود حساني مدير عام وزارة السياحة بالأقصر، وأشرف جلال مدير عام مكاتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالمحافظة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسى يتفقد نماذج من المركبات المدرعة بعد تطويرها بواسطة القوات المسلحة

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بالعاصمة الإدارية الجديدة

الصور

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض مشروع تحديث مخططات التجمعات العمرانية بالبدارى

image description

اندلاع حريق في شقة بدمياط الجديدة

image description

تأثيث 12 معملا بكلية الطب في دمياط

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

السيسى يستجيب لعلاج شاب يعانى من ورم فى الوجه

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

عيد الحب 2021.. أجمل صور التهنئة بالفلانتين

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

المُفكِّر العراقى رشيد الخيّون: تجارب «الإسلام السياسى» فضحت عيوبه.. وإدارة بايدن لن تُراهن على الإخوان

في ذكراها.. نجيب محفوظ عن أم كلثوم: «نعمة الدنيا»

الأجندة الأسبوعية لمراكز إبداع التنمية الثقافية في فبراير

«28 حرف» لـ أحمد حلمي في طبعة جديدة عن الشروق