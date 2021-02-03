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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الأقصر يستقبل وفد من أهالي نجع الجالس

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:30 م
مصطفى ألهم
مصطفى ألهم
هدى الأمير
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التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وفدًا من أهالي نجع الجالس التابع للكرنك، لعقد جلسة استماع ومناقشة البدء في أعمال الصرف الصحي، بحضور مهندسي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وانتهى اللقاء لعمل بروتوكول لمشروع الصرف الصحي بنجع الجالس للبدء في أعمال شبكات الصرف، وإسناد المشروع للهيئة العربية للتصنيع مصنع حلوان، وجارى عمل التصميمات للشبكات للربط على الشبكة القائمة وسيتم البدء في التنفيذ خلال شهر.

حضر اللقاء المهندس أسعد مصطفى المشرف العام على المشروعات مهندس رفيق فهمى نائب رئيس جهاز الهيئة القومية للصرف الصحي وحسام أحمد النوبي ومحمد أحمد ماهر من مهندسي الجهاز.

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