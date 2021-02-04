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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد «نمرة اتنين».. سينثيا خليفة تشارك فى مسلسلى يسرا ونيللى كريم

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:44 ص
سينثيا خليفة
سينثيا خليفة
حسين الجندي
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بعد نجاحها في مسلسل «نمرة اتنين» علي منصة «شاهد»، تشارك الفنانة اللبنانية سينثيا خليفة في مسلسلي يسرا ونيللي كريم «حرب أهلية» و«ضد الكسر»، حيث بدأت سينثيا في تصوير مشاهدها الأولى منذ أيام معدودة.

مسلسل «حرب أهلية» اسم مؤقت للمسلسل، على أن يتم تغييره لاحقًا، حيث يدور العمل في إطار من الإثارة والتشويق، من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب.

أما مسلسل نيللي كريم «ضد الكسر» فقد انطلق التصوير الثلاثاء الماضي بحضور منتج العمل جمال العدل، المسلسل من إخراج أحمد خالد، ومن تأليف عمرو الدالي، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

وقد أعتذرت سينثيا خليفة عن المشاركة في بطولة مسلسل لبناني حتي تخوض مغامرة جديدة في السباق الرمضاني المصري لعام ٢٠٢١، حيث قالت سينثيا: «أنا فخورة باختياري للتمثيل أمام نجوم مصرين كبار مثل الفنانة يسرا والفنانة نيللي كريم في موسم رمضان المقبل، وأعتبر هذا تحدي جديدة لي من خلال تجسيد شخصيات مصرية والتحدث باللهجة المصرية، وأتمني أن أكون عند حسن ظن الجمهور المصري والعربي».

سينثيا خليفة ممثلة ومقدمة برامج لبنانية، ولدت لعائلة مُحبة للفنون، وقضت أغلب طفولتها في مدينة البترون الساحلية، بدأت مسيرتها الفنية كممثلة منذ نعومة أظافرها في سن الحادية عشر؛ حين شاركت بدور مساند في مسلسل الست كوم اللبناني عبدو وعبدو عام 2003، ليستمر بعدها شغفها المبكر بالفن ويرتبط اسمها بمسلسلات ناجحة مثل وجذور (2013)، وروبي (2012) مع أمير كرارة، ودينا الشربيني.

سريعًا بدأت «سينتيا» في تطوير مهاراتها، وشاركت في برنامج كيلر كاريوكى (قناة أبوظبي-الحياة) مع النجم المصري أحمد الفيشاوي، وأيضًا شاركت في برنامج علي قناة MTV اللبنانية، ثم إينرجي ميوزك فيديوز، إينرجي سبين ماج، وجو جريين، وبريفيو.

ورغم انشغالها الشديد بجدول عمل مزدحم في سن بالنسبة لأقرانها هو سن المراهقة، إلا أن «سينتيا» حصلت على شهادة في صناعة السينما من معهد الدراسات السمعية البصرية وجامعة نوتردام، ومؤخرًا أنهت كورس مُكثف في التمثيل الإبداعي في ورشة عالمية للتمثيل في برشلونة.

وفي 2017، نالت «سينتيا» إشادات كبيرة عن أدائها المتميز في الفيلم القصير «كارجو» الحاصل على العديد من الجوائز المهمة من أكثر من 40 مهرجان دولي، منها جائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وبعد فترة وجيزة، بدأت «سينتيا» تضع أولى خطواتها عالميًا، من خلال تقديم برنامجين شهيرين في فرنسا عرضوا على قناة M6 في 2018، أحدهما هو Moundir et Les Apprentis، وهو النسخة الفرنسية للبرنامج الشهير (Survivor)، لتواصل تعزيز اسمها كإحدى المواهب الشابة الواعدة.

وفي العام الماضي، أخذت «سينتيا» خطوة هائلة سمحت لها بالانتشار الكبير في أوروبا والمملكة المتحدة، حيث قامت بالتوقيع مع مدير الممثلين المشهور عالميًا تشاك بايندر ووكالة ML International للممثلين الموهوبين في لندن، ومؤخرًا اتخذت قرارًا ذكيًا بالانتقال إلى مصر للمزيد من الانتشار في العالم العربي، ويشرف على أعمالها خبيرة التسويق سيزا زايد، وقد شاركت مؤخرًا في مسلسل «وادي الجن» الذي من المقرر طرحه علي منصة «فيو» في شهر مارس المقبل.

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