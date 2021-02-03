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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوبك تشدد على دعم إعادة التوازن لسوق النفط

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:38 م
أوبك
أوبك
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اختتمت، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع السادس والعشرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وخارجها "أوبك +" افتراضيا برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي والرئيس المشارك ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي.

وذكر بيان لمنظمة أوبك، اليوم، أن اللجنة أكدت المساهمات الإيجابية المستمرة لتحالف "أوبك +" في دعم إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية عقب اندلاع جائحة كورونا، مشيدا بالتعديل الطوعي الإضافي الكبير الذي أجرته السعودية على إنتاجها النفطي، الذي بدأ سريانه في أول فبراير الجاري لمدة شهرين مما يجسد ريادتها في سوق النفط.

ولفت البيان إلى أن اللجنة استعرضت التقرير الشهري الذي أعدته اللجنة الفنية المشتركة متضمنا بيانات إنتاج النفط الخام لشهر ديسمبر 2020 ورحبت اللجنة بالأداء الإيجابي للدول الأعضاء في التحالف، حيث بلغت نسبة الالتزام بتعديلات الإنتاج الأصلية 101 في المائة.

وأشار البيان إلى أن اللجنة رصدت تراجع المخزونات النفطية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشهر الخامس على التوالي كما حذرت من بقاء الآفاق الاقتصادية والطلب على النفط غير مؤكد في الأشهر المقبلة على الرغم من النشر التدريجي للقاحات في جميع أنحاء العالم وهو ما يعد تطورا إيجابيًا.


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