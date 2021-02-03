رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب وزير السياحة تتفقد مزارات الأقصر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:27 م
الدكتورة غادة شلبي
الدكتورة غادة شلبي
هدى الأمير
طباعة
تفقدت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار ومحمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، عددا من المناطق الأثرية في البرين الغربي والشرقي.

وتفقدت المكتب الخاص بالهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة أمام متحف التحنيط وتمثالي ممنون.

كما زارت معبد الأقصر واستمعت لشرح تفصيلي من الأثريين العاملين به عن مراحل بناء المعبد على مر التاريخ وشاهدت أعمال الترميم التي يقوم بها العمال المصريين، والتقت بعدد من السائحين الذين أبدوا أعجابهم بالحضارة المصرية ومدينة الأقصر على وجه الخصوص كوجهة متفردة للسياحة الثقافية عالميا، ثم توجهت للبر الغربي عبر المرسى السياحي لزيارة معبد حتشبسوت وتفقدت كشك هيئة تنشيط السياحة عند تمثالي ممنون.

كما التقت نائب وزير السياحة والآثار، بأعضاء غرفتي شركات السياحة والفنادق وبعض المستثمرين في المجال السياحي والفندقة في لقاء بعنوان "ترويج للأقصر والسياحة الثقافية" حيث استمعت لأفكار ومقترحات عن التسويق والترويج السياحي لمصر.

وأوضحت شلبي رؤية الوزارة الجديدة لحملة "شتى في مصر"، كما أن الوزارة قامت بعمل خطط ترويجية للسياحة قصيرة المدى لمدة عام وطويلة المدى لثلاث سنوات، وعن دعم وزارة السياحة والآثار للمدونين السياحيين "البلوجرز" وتقوم بتسهيل مهامهم واستضافتهم في الأماكن السياحية والأثرية.

ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر على عمل كل أجهزة الدولة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكيد على ذلك في حملات التسويق، مع أهمية عودة السائح سالمًا لبلادة.

حضر اللقاء محمود حساني مدير عام وزارة السياحة بالأقصر، وأشرف جلال مدير عام مكاتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالمحافظة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

خطوات ضبط تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة 2021 على الأقمار الصناعية

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

الصور

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض مشروع تحديث مخططات التجمعات العمرانية بالبدارى

image description

اندلاع حريق في شقة بدمياط الجديدة

image description

تأثيث 12 معملا بكلية الطب في دمياط

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

السيسى يستجيب لعلاج شاب يعانى من ورم فى الوجه

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

عيد الحب 2021.. أجمل صور التهنئة بالفلانتين

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

المُفكِّر العراقى رشيد الخيّون: تجارب «الإسلام السياسى» فضحت عيوبه.. وإدارة بايدن لن تُراهن على الإخوان

في ذكراها.. نجيب محفوظ عن أم كلثوم: «نعمة الدنيا»

الأجندة الأسبوعية لمراكز إبداع التنمية الثقافية في فبراير

«28 حرف» لـ أحمد حلمي في طبعة جديدة عن الشروق