نائب وزير السياحة تتفقد مزارات الأقصر

تفقدت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار ومحمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، عددا من المناطق الأثرية في البرين الغربي والشرقي.وتفقدت المكتب الخاص بالهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة أمام متحف التحنيط وتمثالي ممنون.كما زارت معبد الأقصر واستمعت لشرح تفصيلي من الأثريين العاملين به عن مراحل بناء المعبد على مر التاريخ وشاهدت أعمال الترميم التي يقوم بها العمال المصريين، والتقت بعدد من السائحين الذين أبدوا أعجابهم بالحضارة المصرية ومدينة الأقصر على وجه الخصوص كوجهة متفردة للسياحة الثقافية عالميا، ثم توجهت للبر الغربي عبر المرسى السياحي لزيارة معبد حتشبسوت وتفقدت كشك هيئة تنشيط السياحة عند تمثالي ممنون.كما التقت نائب وزير السياحة والآثار، بأعضاء غرفتي شركات السياحة والفنادق وبعض المستثمرين في المجال السياحي والفندقة في لقاء بعنوان "ترويج للأقصر والسياحة الثقافية" حيث استمعت لأفكار ومقترحات عن التسويق والترويج السياحي لمصر.وأوضحت شلبي رؤية الوزارة الجديدة لحملة "شتى في مصر"، كما أن الوزارة قامت بعمل خطط ترويجية للسياحة قصيرة المدى لمدة عام وطويلة المدى لثلاث سنوات، وعن دعم وزارة السياحة والآثار للمدونين السياحيين "البلوجرز" وتقوم بتسهيل مهامهم واستضافتهم في الأماكن السياحية والأثرية.ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر على عمل كل أجهزة الدولة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكيد على ذلك في حملات التسويق، مع أهمية عودة السائح سالمًا لبلادة.حضر اللقاء محمود حساني مدير عام وزارة السياحة بالأقصر، وأشرف جلال مدير عام مكاتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالمحافظة.