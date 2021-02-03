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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 9 جنود في هجوم إرهابي على معسكر أمني وسط مالي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:41 م
هجوم وسط مالي
هجوم وسط مالي
أ ش أ
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أعلنت مصادر أمنية في مالي، أن تسعة جنود قتلوا- الأربعاء- في منطقة وسط البلاد عندما تعرض معسكر أمني لهجوم من قبل إرهابيين، مدججين بالسلاح في عربات مدرعة.

وقال مصدر عسكري مالي طلب عدم الكشف عن هويته: إن المعسكر أصيب بأضرار بالغة، مشيرا إلى أن المهاجمين سرقوا الكثير من المعدات.

من جانبه، قال الجيش المالي على مواقع التواصل الاجتماعي إنه تلقى دعما جويا من مهمة برخان الفرنسية المناهضة للجهاديين في منطقة الساحل، مؤكدا أن الإرهابيين تكبدوا "خسائر كبيرة" لكنه لم يذكر تفاصيل.

ويعد هذا الهجوم هو الأحدث في الصراع الوحشي، الذي اندلع في مالي منذ عام 2012، عندما تغلب مسلحون على تمرد من قبل انفصاليين في الشمال.

وشهد وسط مالي سلسلة من الهجمات المميتة منذ بداية العام الجاري، بما في ذلك انفجار قنبلة على جانب الطريق أسفر عن مقتل أربعة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من ساحل العاج، كما نفذت القوات الفرنسية والمالية مهمة مشتركة في المنطقة، وحسب بيان للجيش المالي في 26 يناير، تم القضاء على 100 إرهابي في المهمة.


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