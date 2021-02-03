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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة طنطا يوجه بتوفير أقصى درجات الرعاية للمرضى

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:29 م
رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أكد رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمود زكي، أن جامعة طنطا ووفق استراتيجيتها المعلنة تقوم بتوفير كامل الخدمات لكل فئات المجتمع وفق أعلى المعايير الصحية، موضحا أن الجامعة ركزت مؤخرا على تطوير منظومة خدمات صحية آمنة وعالية الجودة في جميع مستشفياتها.

جاء ذلك خلال جولة موسعة لرئيس جامعة طنطا داخل مبنى المستشفى التعليمي العالمي، بحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وصرح رئيس جامعة طنطا، بأن الفترة الأخيرة شهدت اتخاذ مزيد من الإجراءات الإضافية والخدمات الجديدة التي تقدمها مستشفيات طنطا الجامعية لخدمة مصابي كوفيد- 19 من داخل أو خارج الجامعة التي ضمت افتتاح مركز مكافحة الأمراض المعدية، وكذلك تخفيض بنود الإقامة والإشراف الطبي لنفقات العلاج لغير القادرين بمستشفيات العزل بجامعة طنطا.

وشدد على قيام فريق مكافحة العدوى بالتعقيم اليومي لجميع المستشفيات والمكاتب الإدارية، خاصة في ظل المستجدات الطارئة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، والتأكد من ارتداء الكمامة الطبية، وتوفير وسائل الحماية الشخصية وأدوات النظافة والمطهرات، حفاظًا على صحة جميع العاملين بالمستشفيات والمرضى المترددين عليها.

من جانبه أشاد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالجهود التي توليها إدارة الجامعة للقطاع الطبي في ظل تلك الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها الوطن، موجهًا بضرورة تكاتف جهود كافة أفراد الأطقم الطبية والتمريض وجميع العاملين من أجل توفير أقصى درجات الرعاية الصحية للمواطنين.

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