19 ألف إصابة بكورونا فى المملكة المتحدة

سجلت المملكة المتحدة 19 ألفا و202 إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت شبكة "سكاي نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم، بأن المملكة سجلت 1322 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالإصابة بالفيروس خلال المدة ذاتها، مشيرة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 10 ملايين و21 ألفا و471 شخصا.