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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: قادرون على إدارة الحج في جميع الظروف وبأعلى التقنيات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:31 م
الحج
الحج
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أكد وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن المملكة تمكنت من التعامل مع جائحة كورونا، حيث جندت جميع طاقاتها وإمكاناتها لخدمة الإسلام والمسلمين ولكل من يرغب في القدوم إلى المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال مشاركته في جلسة بعنوان "قصة نجاح المملكة في التعامل مع جائحة كورونا وأثرها في رحلة الحج والعمرة"، ضمن جلسات الملتقى العلمي الـ20 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة التي نظمتها جامعة أم القرى تحت عنوان "تحسين التجربة في رحلة ضيف الرحمن".

وقال الوزير إن وزارة الحج والعمرة حرصت منذ بدء الجائحة على تسهيل أداء العمرة لأكثر من 100 ألف معتمر في المدينة المنورة وأكثر من 600 ألف معتمر في مكة المكرمة أثناء انتشار الجائحة وإغلاق الحرمين الشريفين.

وبالحديث عن موسم الحج، أشار الوزير إلى أن وزارة الحج والعمرة- بالتعاون مع الجهات المعنية - وضعت خططًا تنفيذية مقننة لأداء فريضة الحج خلال موسم حج 1441هـ واستُكمل الموسم بصورة مشرفة للمملكة، أثبتت من خلاله بأنها قادرة على إدارة الحج في جميع الظروف وبأعلى التقنيات المستخدمة في التنظيم الدقيق لإدارة الحشود والحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.

وأوضح الوزير أن "الدراسات التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية خلال موسم الحج الاستثنائي فرصة كبيرة للوصول إلى تحليلات دقيقة لمراحل أداء الحج والعمرة ودور كل جهة، والوصول إلى حوكمة إدارة الحج والعمرة بصورة مبسطة، تمكننا بأن نتوقع عدم رؤية الزحام العشوائي الذي كان يحدث في الأعوام السابقة في المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين، وستكون هنالك معايير محددة للخدمات وتوصيف كمي ونوعي لكل خدمة مقدمة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، سواء لأداء مناسك العمرة أو الحج"

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