أوكرانيا: بدء حملة التطعيم ضد كورونا في فبراير الجاري









قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا أو كوفيد-19 في بلاده ستبدأ في فبراير الجاري، حيث ستتسلم الدولة جرعات من لقاح شركة "فايزر" الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيونتك" في الأسابيع المقبلة.وأوضح شميهال، خلال اجتماع للحكومة الأربعاء: "نتحدث عن 117 ألف جرعة من لقاح [فايزر] في إطار برنامج كوفاكس، التي ستُستخدم في المقام الأول لتطعيم الأطباء الذين هم في مقدمة مكافحة فيروس كورونا"، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.وشدد شميهال على أن هذه الدفعة من لقاح "فايزر بيونتك" هي مجرد بداية، إذ يُتوقع تسليم دفعات أكبر بكثير في فبراير أو أوائل مارس المقبل.ولفت رئيس الوزراء الأوكراني إلى أن بلاده ستتلقى فقط لقاحا "تم اختباره وآمن اجتاز جميع التجارب السريرية اللازمة وتمت الموافقة عليه في البلدان المتقدمة الأخرى ستحصل عليه بلادنا. أؤكد لكم أن كل من يريد الحصول على لقاح مجاني وآمن سيُمنح هذه الفرصة بما يتفق مع خطة التطعيم الوطنية".وأشار إلى أنه تم بالفعل إعداد البنية التحتية لتنظيم عملية التطعيم، وأنه سيجري تشغيل ما مجموعه أكثر من 4 آلاف موقع تطعيم في جميع أنحاء البلاد.وسجلت أوكرانيا منذ بداية الجائحة أكثر من مليون و227 ألف حالة إصابة بالفيروس المسبب لكوفيد-19، وأكثر من 22 ألف حالة وفاة مرتبطة به.