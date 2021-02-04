الاستايل والألوان المناسبة لمواليد كل برج

برج الحمل:



برج الثور:



برج الجوزاء:



برج السرطان:



برج الأسد:



برج العذراء:



برج الميزان:



برج العقرب:



برج القوس:



برج الجدي:



- برج الدلو:



- برج الحوت:



تؤثر الأبراج دائما على الكثير من تفاصيل حياة مواليدها، كما تؤثر في كل ما يتعلق بهم من تصرفات أو ذوق في اختيار أساليب الحياة.وكشفت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد لـ"الدستور"، عن الاستايل المناسب والألوان المفضلة لشخصية مواليد كل برج من الأبراج الفلكية.يليق بمولودات برج الحمل الملابس الملونة والتصميمات العربية فهن لديهن ذوق خاص ويخترن دائما ملابس غير تقليدية.يليق بمولودات برج الثور الملابس الكلاسيكية ذات الألوان الترابية وخاصة البدلات الرسمية الأنيقة بسبب حبهن لكل ما هو كلاسيكي.يليق بمولودات برج الجوزاء الملابس المريحة، والملابس الرياضية ذات الألوان الهادئة بسبب تقلب مزاجهن المستمر.يليق بمولودات برج السرطان الفساتين الناعمة مع الألوان الرقيقة مثل الأبيض والوردي الهادئ بسبب حبهن للأزياء الراقية.تليق بمولودات برج الأسد قطع الملابس الراقية ذات ألوان مثل الأحمر والذهبي بسبب حبهن للتميز.يليق بمولودات برج العذراء الملابس الأنيقة والقطع التي يمكن أن تنسيقها بأكثر من طريقة بسبب حبهن للنظام والترتيب.يليق بمولودات برج الميزان الملابس المزخرفة والملونة لانهن يكرهون الروتين.تليق بمولودات برج العقرب الألوان الداكنة سواء كانت ذات تصميم كلاسيكي أو عصري بسبب غموض شخصياتهن.مولودات برج القوس تليق بهن الملابس الكاجوال التي تتميز بتصميم عصري بسبب حبهن لمواكبة الموضة.يتناسب مع مولودات برج الجدي التصميمات الهادئة والكلاسيكية خاصة ألوان الأسود والأبيض والرمادي.مولودات برج الدلو معروفين بحبهن لآخر صيحات الموضة، لذا تليق بهن النقوشات والزخرفات شرط تحسين تنسيقها.يلييق بمولودات برج الحوت الملابس البسيطة ذات الألوان الهادئة خاصة اللون الأزرق بكل درجاته لانهن يحبون الملابس المريحة التى تسهل حركاتهن.