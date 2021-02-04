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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

الاستايل والألوان المناسبة لمواليد كل برج

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:01 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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تؤثر الأبراج دائما على الكثير من تفاصيل حياة مواليدها، كما تؤثر في كل ما يتعلق بهم من تصرفات أو ذوق في اختيار أساليب الحياة.

وكشفت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد لـ"الدستور"، عن الاستايل المناسب والألوان المفضلة لشخصية مواليد كل برج من الأبراج الفلكية.

برج الحمل:
يليق بمولودات برج الحمل الملابس الملونة والتصميمات العربية فهن لديهن ذوق خاص ويخترن دائما ملابس غير تقليدية.

برج الثور:
يليق بمولودات برج الثور الملابس الكلاسيكية ذات الألوان الترابية وخاصة البدلات الرسمية الأنيقة بسبب حبهن لكل ما هو كلاسيكي.

برج الجوزاء:
يليق بمولودات برج الجوزاء الملابس المريحة، والملابس الرياضية ذات الألوان الهادئة بسبب تقلب مزاجهن المستمر.

برج السرطان:
يليق بمولودات برج السرطان الفساتين الناعمة مع الألوان الرقيقة مثل الأبيض والوردي الهادئ بسبب حبهن للأزياء الراقية.

برج الأسد:
تليق بمولودات برج الأسد قطع الملابس الراقية ذات ألوان مثل الأحمر والذهبي بسبب حبهن للتميز.

برج العذراء:
يليق بمولودات برج العذراء الملابس الأنيقة والقطع التي يمكن أن تنسيقها بأكثر من طريقة بسبب حبهن للنظام والترتيب.

برج الميزان:
يليق بمولودات برج الميزان الملابس المزخرفة والملونة لانهن يكرهون الروتين.

برج العقرب:
تليق بمولودات برج العقرب الألوان الداكنة سواء كانت ذات تصميم كلاسيكي أو عصري بسبب غموض شخصياتهن.

برج القوس:
مولودات برج القوس تليق بهن الملابس الكاجوال التي تتميز بتصميم عصري بسبب حبهن لمواكبة الموضة.

برج الجدي:
يتناسب مع مولودات برج الجدي التصميمات الهادئة والكلاسيكية خاصة ألوان الأسود والأبيض والرمادي.

- برج الدلو:
مولودات برج الدلو معروفين بحبهن لآخر صيحات الموضة، لذا تليق بهن النقوشات والزخرفات شرط تحسين تنسيقها.

- برج الحوت:
يلييق بمولودات برج الحوت الملابس البسيطة ذات الألوان الهادئة خاصة اللون الأزرق بكل درجاته لانهن يحبون الملابس المريحة التى تسهل حركاتهن.

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