رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:10 م
إزالة أعمال مخالفة
إزالة أعمال مخالفة
هبه عويضه
طباعة
تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الآن تنفيذ إزالة أعمال مخالفة بنادي التطبيقيين بناحية شاطئ سابا باشا بنطاق حي شرق، كما شدد الشريف على وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بالتصدي لأي محاولات بناء مخالف في المهد وإزالتها فورا تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، بحضور محارب هيلع رئيس حي شرق.

ووجه المحافظ؛ رئيس حي شرق بمتابعة تنفيذ الإزالة للمخالفات التي تقع على مساحة ٤٥٠ متر داخل النادي والتي تم رصدها حتى الانتهاء تماما من الإزالة، مع الاستمرار في متابعة ورصد أي مخالفة لأي نادي أو منشأة أخرى على الكورنيش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

هذا وشدد محافظ الإسكندرية؛ على مسئولي نادي التطبيقيين بتسديد ٢٥٪ من اجمالي قيمة المديونية المستحقة علي النادي للمحافظة خلال ١٥ يوم وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النادي، مشيرا إلى أن النادي لم يقم بتسديد حقوق المحافظة منذ عام ١٩٧٨ مما أدى إلى تراكم المديونية عليه ليصل إجمالي المبلغ إلى ٦٢ مليون جنية، مؤكدا على ضرورة تسديد كافة حقوق الدولة وحقوق المواطن السكندري لتعظيم موارد الدولة واستغلالها فيما يخدم أهالي الإسكندرية ويحقق الصالح العام.

يأتي ذلك عقب تنفيذ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أول أمس إزالة أعمال إنشاءات مباني بالطوب الأحمر، ومنشآت خشبية داخل نادي المهندسين الكائن بشاطئ سابا باشا، وكذلك عقب حملة الإزالة المكبرة التي قامت بها المحافظة منذ ٤ أيام لإزالة كافيتيريا تاڤرنا بمنطقة سبورتنج، بعد انتهاء مدة التعاقد المبرمة بينها وبين المحافظة.

يأتي هذا في إطار وعد المحافظ لأهالي الإسكندرية بإزالة كافة الموانع الحاجبة لرؤية البحر، والتي تم التعاقد عليها خلال فترات سابقة بقيم إيجارية أهدرت حقوق المحافظة المالية وسببت استياءً لدي المواطنين.

موضوعات متعلقة

خطوات ضبط تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة 2021 على الأقمار الصناعية

السيسى يستجيب لعلاج شاب يعانى من ورم فى الوجه

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

الصور

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض مشروع تحديث مخططات التجمعات العمرانية بالبدارى

image description

اندلاع حريق في شقة بدمياط الجديدة

image description

تأثيث 12 معملا بكلية الطب في دمياط

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

السيسى يستجيب لعلاج شاب يعانى من ورم فى الوجه

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

عيد الحب 2021.. أجمل صور التهنئة بالفلانتين

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

المُفكِّر العراقى رشيد الخيّون: تجارب «الإسلام السياسى» فضحت عيوبه.. وإدارة بايدن لن تُراهن على الإخوان

في ذكراها.. نجيب محفوظ عن أم كلثوم: «نعمة الدنيا»

الأجندة الأسبوعية لمراكز إبداع التنمية الثقافية في فبراير

«28 حرف» لـ أحمد حلمي في طبعة جديدة عن الشروق