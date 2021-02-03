إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الآن تنفيذ إزالة أعمال مخالفة بنادي التطبيقيين بناحية شاطئ سابا باشا بنطاق حي شرق، كما شدد الشريف على وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بالتصدي لأي محاولات بناء مخالف في المهد وإزالتها فورا تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، بحضور محارب هيلع رئيس حي شرق.ووجه المحافظ؛ رئيس حي شرق بمتابعة تنفيذ الإزالة للمخالفات التي تقع على مساحة ٤٥٠ متر داخل النادي والتي تم رصدها حتى الانتهاء تماما من الإزالة، مع الاستمرار في متابعة ورصد أي مخالفة لأي نادي أو منشأة أخرى على الكورنيش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.هذا وشدد محافظ الإسكندرية؛ على مسئولي نادي التطبيقيين بتسديد ٢٥٪ من اجمالي قيمة المديونية المستحقة علي النادي للمحافظة خلال ١٥ يوم وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النادي، مشيرا إلى أن النادي لم يقم بتسديد حقوق المحافظة منذ عام ١٩٧٨ مما أدى إلى تراكم المديونية عليه ليصل إجمالي المبلغ إلى ٦٢ مليون جنية، مؤكدا على ضرورة تسديد كافة حقوق الدولة وحقوق المواطن السكندري لتعظيم موارد الدولة واستغلالها فيما يخدم أهالي الإسكندرية ويحقق الصالح العام.يأتي ذلك عقب تنفيذ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أول أمس إزالة أعمال إنشاءات مباني بالطوب الأحمر، ومنشآت خشبية داخل نادي المهندسين الكائن بشاطئ سابا باشا، وكذلك عقب حملة الإزالة المكبرة التي قامت بها المحافظة منذ ٤ أيام لإزالة كافيتيريا تاڤرنا بمنطقة سبورتنج، بعد انتهاء مدة التعاقد المبرمة بينها وبين المحافظة.يأتي هذا في إطار وعد المحافظ لأهالي الإسكندرية بإزالة كافة الموانع الحاجبة لرؤية البحر، والتي تم التعاقد عليها خلال فترات سابقة بقيم إيجارية أهدرت حقوق المحافظة المالية وسببت استياءً لدي المواطنين.