إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:10 م
هبه عويضهطباعة
تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الآن تنفيذ إزالة أعمال مخالفة بنادي التطبيقيين بناحية شاطئ سابا باشا بنطاق حي شرق، كما شدد الشريف على وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بالتصدي لأي محاولات بناء مخالف في المهد وإزالتها فورا تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، بحضور محارب هيلع رئيس حي شرق.
ووجه المحافظ؛ رئيس حي شرق بمتابعة تنفيذ الإزالة للمخالفات التي تقع على مساحة ٤٥٠ متر داخل النادي والتي تم رصدها حتى الانتهاء تماما من الإزالة، مع الاستمرار في متابعة ورصد أي مخالفة لأي نادي أو منشأة أخرى على الكورنيش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
هذا وشدد محافظ الإسكندرية؛ على مسئولي نادي التطبيقيين بتسديد ٢٥٪ من اجمالي قيمة المديونية المستحقة علي النادي للمحافظة خلال ١٥ يوم وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النادي، مشيرا إلى أن النادي لم يقم بتسديد حقوق المحافظة منذ عام ١٩٧٨ مما أدى إلى تراكم المديونية عليه ليصل إجمالي المبلغ إلى ٦٢ مليون جنية، مؤكدا على ضرورة تسديد كافة حقوق الدولة وحقوق المواطن السكندري لتعظيم موارد الدولة واستغلالها فيما يخدم أهالي الإسكندرية ويحقق الصالح العام.
يأتي ذلك عقب تنفيذ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أول أمس إزالة أعمال إنشاءات مباني بالطوب الأحمر، ومنشآت خشبية داخل نادي المهندسين الكائن بشاطئ سابا باشا، وكذلك عقب حملة الإزالة المكبرة التي قامت بها المحافظة منذ ٤ أيام لإزالة كافيتيريا تاڤرنا بمنطقة سبورتنج، بعد انتهاء مدة التعاقد المبرمة بينها وبين المحافظة.
يأتي هذا في إطار وعد المحافظ لأهالي الإسكندرية بإزالة كافة الموانع الحاجبة لرؤية البحر، والتي تم التعاقد عليها خلال فترات سابقة بقيم إيجارية أهدرت حقوق المحافظة المالية وسببت استياءً لدي المواطنين.
ووجه المحافظ؛ رئيس حي شرق بمتابعة تنفيذ الإزالة للمخالفات التي تقع على مساحة ٤٥٠ متر داخل النادي والتي تم رصدها حتى الانتهاء تماما من الإزالة، مع الاستمرار في متابعة ورصد أي مخالفة لأي نادي أو منشأة أخرى على الكورنيش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
هذا وشدد محافظ الإسكندرية؛ على مسئولي نادي التطبيقيين بتسديد ٢٥٪ من اجمالي قيمة المديونية المستحقة علي النادي للمحافظة خلال ١٥ يوم وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النادي، مشيرا إلى أن النادي لم يقم بتسديد حقوق المحافظة منذ عام ١٩٧٨ مما أدى إلى تراكم المديونية عليه ليصل إجمالي المبلغ إلى ٦٢ مليون جنية، مؤكدا على ضرورة تسديد كافة حقوق الدولة وحقوق المواطن السكندري لتعظيم موارد الدولة واستغلالها فيما يخدم أهالي الإسكندرية ويحقق الصالح العام.
يأتي ذلك عقب تنفيذ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أول أمس إزالة أعمال إنشاءات مباني بالطوب الأحمر، ومنشآت خشبية داخل نادي المهندسين الكائن بشاطئ سابا باشا، وكذلك عقب حملة الإزالة المكبرة التي قامت بها المحافظة منذ ٤ أيام لإزالة كافيتيريا تاڤرنا بمنطقة سبورتنج، بعد انتهاء مدة التعاقد المبرمة بينها وبين المحافظة.
يأتي هذا في إطار وعد المحافظ لأهالي الإسكندرية بإزالة كافة الموانع الحاجبة لرؤية البحر، والتي تم التعاقد عليها خلال فترات سابقة بقيم إيجارية أهدرت حقوق المحافظة المالية وسببت استياءً لدي المواطنين.