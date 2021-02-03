مواعيد مسلسل لؤلؤ على mbc العراق وقناة ONE Drama

مواعيد مسلسل لؤلؤ على قناة mbc العراق، وموعد عرض مسلسل لؤلؤ على قناة ONE Drama ما زالت عمليات البحث مستمرة حول مسلسل لؤلؤ ومواعيده عبر الفضائيات منذ انطلاقه 27 ديسمبر الماضي 2020، حيث حقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية منذ عرضه وتفاعل الكثير من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالعمل الفني، وقاموا بتداول العديد من حلقاته عبر منصاتهم وصفحاتهم الشخصية.

مسلسل لؤلؤ

من جانبهم أبطال عمل مسلسل لؤلؤ، لم يتوقعوا بالنجاح الذي حققه المسلسل وانتظار الجمهور لمشاهد حلقاته، وهذا أكدوه عبر لقاءتهم التليفزيونية.

من ناحية أخرى، أشارت عدد من السيدات عبر السوشيال ميديا باللوك الذي خرجت به الفنانة مى عمر عبر حلقات المسلسل، والملابس البراند التي ترتديها، وأسطول السيارات التي تمتلكه، مشيدين باختيارها للألوان، وكذلك البودي جارد.





إلا أن رواد التواصل الاجتماعي مع انبهارهم بالمسلسل وتفاعلهم الكبير معه إلا أنهم علقوا أو سخروا من بعض أغنياته التي تقوم بها لؤلؤ خلال حلقات المسلسل ومن حضور الجمهور الكبير حيث أنه لا يحضر مثل هذا الجمهور الكبير حتى حلقات كبار المطربين في مصر.





مواعيد مسلسل لؤلؤ على mbc العراق

يستطيع المشاهد أن يعرف مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ عبر أم بي سي العراق، حيث يتم عرضه، في تمام الساعة الرابعة عصرَا، ويعاد مرتين خلال اليوم، بعد عرض الحلقة الأصلية، الأولى في تمام الساعة الثالثة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الثامنة صباحا.





موعد عرض مسلسل لؤلؤ على قناة on





بينما يعرض مسلسل لؤلؤ على قناة on ، الحلقة الأصلية في تمام الساعة الثامنة إلا ربعًا مساءا ، بينما يعاد مرتين، في الثانية صباحًا، والواحدة ظهرًا بشكل مستمر، كما يعرض على قناة أون دراما ONE Drama ، في تمام الساعة العاشرة مساءً، وفي الخامسة صباحا والثالثة عصرا.





ويعرض المسلسل يوميا من الأحد حتى الخميس، ويعاد جميع الحلقات يومي الجمعة والسبت على نفس القنوات الثلاث السابقة.





أبطال مسلسل لؤلؤ وقصته





تدور أحداث مسلسل لؤلؤ حتى فتاة تربت في الملجأ، وكانت تعشق الغناء، إلا أنها لم تجد من يدعمها، حتى خرجت من الملجأ وبدأت تبحث عن عمل وفي النهاية تعرفت على رجل أعمال ووفرت لها الإمكانيات حتى حققت نجاحها في الغناء، إلا أنها بدأت تخوض معارك كثيرة وعدوات من جميع المحيطين بها.





وبعد معرفة مواعيد مسلسل لؤلؤ على mbc العراق، ويشارك في لؤلؤ نخبة من الفنانين منهم: الفنان أحمد زاهر، والفنانة مى عمر، وإدوارد، سلوى عثمان، نيرمين الفقي، إضافة إلى كوكبة أخرى.





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