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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حسام غالي: وزارة الرياضة تحتاج لأفكار خارج الصندوق لتحسين مواردها

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:06 م
حسام غالي
حسام غالي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال النائب حسام غالي، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن وزارة الشباب والرياضة تحتاج لخلق أفكار خارج الصندوق لتعظيم مواردها، وتوفير التمويل اللازم للنهوض بالمنظومة الرياضية والشبابية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمناقشة بيان الوزير لعرض الموقف التتفيذي للوزارة في برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق".

وتحدث حسام غالي، عن المشروع القومي للبطل الأوليمبي، متسائلا: "هل إعداد البطل تدريب فقط بدون مسابقة، مينفعش ذلك بدون تحدي وبطولة، ويمكن أن يكون المشروع مرتبط بنجم أو بطل، لذلك هذا الموضوع يحتاج تفسير".

وتابع: "من يوم ما وعيت على الدنيا، مراكز الشباب هي مشكلة الرياضة، لو الغرض من مركز الشباب الممارسة فهي ممكن تتحقق في الشارع والمدرسة، أما لو هي لتربية نشئ وتثقيف شباب، فهي مسئولية وزارات وجهات مختلفة بالتكاتف والتنسيق مع الشباب والرياضة".

ورأى "غالي"، ضرورة أن يتم تنظيم المؤتمرات الشبابية في كل المحافظات من قبل وزارة الشباب والرياضة، على غرار مؤتمر الشباب الذي أقيم أكثر من مرة، ويتم تنظيمه برعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشددا علي أهمية هذه المؤتمرات لدعم وتشجيع الشباب.

كما طالب أمين سر لجنة الشباب والرياضة، بالاهتمام بالسياحة الرياضية، في ظل امتلاك مصر مقومات لذلك، واستغلال المناسبات الرياضية العالمية التي تنظمها مصر، متابعا: "لم نشعر بشئ ملموس سوي تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لليد، وكأس الأمم الإفريقية".

ودعا النائب حسام غالي، إلى ضرورة الاهتمام بتنمية موارد الأندية الرياضية، والبحث عن آليات وأفكار لتعظيم الموارد.

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