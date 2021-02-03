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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«عامل يتبول فى تانك سيارة» آخرها.. فيديوهات آثارت غضب السوشيال ميديا فى 2021

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:04 م
تانك سيارة
تانك سيارة
جميلة على
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انتشرت عدد من الفيديوهات مؤخرا خلال العام 2021 الذي لم يمر منه نحو 30 يوما على وسائل التواصل الاجتماعى أثارت غضب رواد السوشيال ميديا، والتي كان آخرها ظهور عامل في أحد المقاطع يتبول في تانك سيارة بدلا من "تموين البنزين".

وفي سياق متصل، تستعرض "الدستور" أبرز الوقائع التى أثارت غضب السوشيال ميدديا في السطور التالية:

أم تربط ابنها المعاق ذهنيا فى شجرة
فى 10 يناير، ظهر فيديو لسيدة من قرية كفر عمار التابعة لمركز فاقوس، تقيد نجلها المعاق ذهنيا بحبل يوميا في الشجرة، خشية أن يتعرض لأى مكروه أو يتغيب عن القرية، منذ انفصالها عن زوجها بسبب إنجاب طفل معاق، بحسب ما أكده الأهالى.

وكانت الأم تدعي " ثريا. ك " والدة الشاب السيد 28 سنة، انفصلت عن زوجها منذ سنوات طويلة ولم تنجب غيره وتعيش مع والديها وتعمل عاملة زراعية، وتقوم بتقييده في شجرة كافور بالقرب من المقابر ويجلس طوال اليوم بغرض الترويح عنه خلال وقت انشغالها بالعمل، ويعودان في المساء للمنزل، خشية أن يخرج من القرية ويضل الطريق.

نجار يعلق معاق ذهنيا فى مسمار
بينما فى الأول من يناير، تنمر نجار مسلح يقطن بقرية الصورة في كفر صقر بالشرقية، على شاب معاق ذهنيا وتعليقه من جلبابه فى مسمار بالحائط والسخرية منه.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعى الفيديو الخاص بتلك الواقعة، واتخذت قوات الشرطة والنيابة الإجرءات القانونية ضد النجار.

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