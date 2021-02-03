صناعة النواب تناقش أجندة ملفاتها بدور الانعقاد الحالي

ناقشت لجنة الصناعة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي.وتطرقت اللجنة خلال عملها إلى إشكالية إجراء انتخابات لاتحاد الصناعات نتيجة تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، مما يقتضي إجراء تعديل تشريعي عاجل لقانون ٧٠ لسنة ٢٠١٩.وأكد رئيس اللجنة، أهمية سرعة إجراء هذا التعديل بحيث يقوم اتحاد الصناعات بكامل مهامه لخدمة المصنعين دون تعطيل مصالحهم.وقال معتز محمود إن تعديل القانون يهدف إلى إعطاء القانوني للقائمين على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات.كما ناقش الاجتماع، أهمية إنشاء قانون جديد للصناعة بدلا من قانون ١٩٥٨ الذي لا يتناسب مع الثورة الصناعية الحديثة الذي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل صناعات محلية تعتمد على المواد الخام المصرية وتشجيع رجال الاعمال المصريين على الاستثمار الصناعي في مصر.وسوف تعكف اللجنة على إعداد ودراسة القانون بالتنسيق مع وزارة الصناعة بدلا من قانون ٥٨ والعمل على تنقية القرارات الوزارية من سنة ١٩٥٨ حتى الان لإلغاء التضارب بينهم، مشيرا إلى أن القانون الأساسي للصناعة المأخوذ من قانون تأسيس الصناعة سنة ١٩٣٤ حصل عليه أكثر من ٤٠ تعديل مما أدى إلى عوار قانوني في أصل القانون.وقال النائب شحاتة أبوزيد أمين سر اللجنة بأهمية مراقبة هيئة التنمية الصناعية لأنها أساس لتقدم وتشجيع المصدرين المصريين وإزالة العوائق الحالية التي تعيقها عن أداء عملها المنوط بها.فيما أكد النائب مصطفى بدران على أهمية تفعيل الشباك الواحد للصناعة على أرض الواقع بحيث يكون قابل للتنفيذ من خلال وجود نائب من كل الوزارات المتداخلة مع وزارة الصناعة مثل وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والاستثمار والبترول والكهرباء والإسكان.