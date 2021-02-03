رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

صناعة النواب تناقش أجندة ملفاتها بدور الانعقاد الحالي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:48 م
النواب
النواب
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
ناقشت لجنة الصناعة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي.

وتطرقت اللجنة خلال عملها إلى إشكالية إجراء انتخابات لاتحاد الصناعات نتيجة تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، مما يقتضي إجراء تعديل تشريعي عاجل لقانون ٧٠ لسنة ٢٠١٩.

وأكد رئيس اللجنة، أهمية سرعة إجراء هذا التعديل بحيث يقوم اتحاد الصناعات بكامل مهامه لخدمة المصنعين دون تعطيل مصالحهم.

وقال معتز محمود إن تعديل القانون يهدف إلى إعطاء القانوني للقائمين على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات.

كما ناقش الاجتماع، أهمية إنشاء قانون جديد للصناعة بدلا من قانون ١٩٥٨ الذي لا يتناسب مع الثورة الصناعية الحديثة الذي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل صناعات محلية تعتمد على المواد الخام المصرية وتشجيع رجال الاعمال المصريين على الاستثمار الصناعي في مصر.

وسوف تعكف اللجنة على إعداد ودراسة القانون بالتنسيق مع وزارة الصناعة بدلا من قانون ٥٨ والعمل على تنقية القرارات الوزارية من سنة ١٩٥٨ حتى الان لإلغاء التضارب بينهم، مشيرا إلى أن القانون الأساسي للصناعة المأخوذ من قانون تأسيس الصناعة سنة ١٩٣٤ حصل عليه أكثر من ٤٠ تعديل مما أدى إلى عوار قانوني في أصل القانون.

وقال النائب شحاتة أبوزيد أمين سر اللجنة بأهمية مراقبة هيئة التنمية الصناعية لأنها أساس لتقدم وتشجيع المصدرين المصريين وإزالة العوائق الحالية التي تعيقها عن أداء عملها المنوط بها.

فيما أكد النائب مصطفى بدران على أهمية تفعيل الشباك الواحد للصناعة على أرض الواقع بحيث يكون قابل للتنفيذ من خلال وجود نائب من كل الوزارات المتداخلة مع وزارة الصناعة مثل وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والاستثمار والبترول والكهرباء والإسكان.

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بالعاصمة الإدارية الجديدة

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

بيراميدز يواصل نزيف النقاط ويسقط أمام إنبي

الصور

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض مشروع تحديث مخططات التجمعات العمرانية بالبدارى

image description

اندلاع حريق في شقة بدمياط الجديدة

image description

تأثيث 12 معملا بكلية الطب في دمياط

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

السيسى يستجيب لعلاج شاب يعانى من ورم فى الوجه

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

عيد الحب 2021.. أجمل صور التهنئة بالفلانتين

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

المُفكِّر العراقى رشيد الخيّون: تجارب «الإسلام السياسى» فضحت عيوبه.. وإدارة بايدن لن تُراهن على الإخوان

في ذكراها.. نجيب محفوظ عن أم كلثوم: «نعمة الدنيا»

الأجندة الأسبوعية لمراكز إبداع التنمية الثقافية في فبراير

«28 حرف» لـ أحمد حلمي في طبعة جديدة عن الشروق