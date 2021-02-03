برلمانى يسأل وزيرة التضامن عن إنشاء قاعدة بيانات شاملة لكل مواطن مصرى

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي القدرات الخاصة بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية نجحت بشكل كبير في ملف التحول الرقمي، موجها سؤاله إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن خطة الوزارة في إنشاء قاعدة بيانات علي مستوي محافظات مصر بالكامل للقدرة علي ربط بين جميع الجمعيات والمؤسسات التي تقدم الخدمة وبين المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة.وأضاف فتحي، أن قاعدة البيانات لها أهمية كبيرة، وستساعد بشكل الشباب في المحافظات المختلفة عن المؤسسات التي توفر فرص عمل مما يؤدي إلي المساعدة في حل مشكلة البطالة، متسائلا عن ماهي خطة الوزارة عن إنشاء قاعدة بيانات شاملة لكل مواطن مصري.وأوضح فتحي أنه من خلال قاعدة البيانات سيتم توفير معلومات عن المستحقين لدعم تكافل وكرامة، كما سيساعد الكثير من المشروعات المحترمة التي تقدمها الوزارة مثل مشروع حياة كريمة ومشروع التأمين الصحي الكامل علي جميع محافظات مصر، مشيدا بالمجهود الكبير الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي.وأكد أن لجنة التضامن بالبرلمان ونواب تنسيقية شباب الأحزاب سيقدمون كل الدعم للوزارة لتحقيق حياة كريمة تليق بكل مواطن مصري.