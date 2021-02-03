ضبط 5 آلاف قطعة من الحلوى والسناكس المنتهية الصلاحية بإطسا

شنت الرقابة التموينية حملات موسعة على الأسواق ببندر الفيوم، بتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله، وكيل وزارة تموين الفيوم، والمهندس عوض الردينى، رئيس الرقابة التموينية على الأسواق، والحملة برئاسة المهندس نادر فهمى، والمفتشين.وتمكنت الحملة من ضبط عدد 5000 قطعة حلوى منتهية الصلاحية من أحد التجار بناحية أبوجندير بمركز إطسا، بالإضافة إلى تحرير عدد 10 محاضر أخرى متنوعة لتجار تموين بأبوجندير، منها غلق أثناء المواعيد الرسمية وعدم إعلان عن الأسعار وعدم إعطاء بون صرف المواطن وتحرر محاضر ضد المخالفين، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.