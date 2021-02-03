الحبس سنة ليمنية متهمة بجلب نبات القنب المخدر للبلاد

قضت الدائرة 6 جنايات النزهة، المنعقدة بمحكمة العباسية، بالسجن سنة لمتهمة بمحاولة تهريب 8.5 كيلو من مخدر القات لداخل البلاد عبر مطار القاهرة وغرامة 10 آلاف جنيه.وخلال الجلسة دفع المستشار محمد قطب ببطلان ضبط المتهمة، وبطلان التحريات وطالب ببراءة المتهمة.وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة احمد حنفي المحامي العام، عن قيام المتهمة "بركه أحمد" يمنيه الجنسية 67 سنة، ربة منزل، بجلب نبات الحشيش المخدر "القنب" إلى داخل جمهورية مصر العربية دون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.وكشفت تحريات "باسم السيد حجاج" مقدم شرطة وضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن أن التحريات كشفت عن قيام المتهمة بجلب المواد المخدرة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة تم ضبطها، وثبت بتقرير المعمل الكمياوي أن المضبوطات عبارة عن نبات القنب.وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لميناء القاهرة الجوي والجهات المعنية من ضبط "8،500 كيلو جرام من نبات القات المخدر" مخبأة داخل أمتعة وملابس "سيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية" قبل دخولها للبلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، وأقرت بقصد ترويجها على عملائهما داخل البلاد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.