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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائبة التنسيقية تشارك في اجتماعات وزيري الصناعة والزراعة ورئيس «القومي للمرأة» بلجنة المشروعات

نائبة التنسيقية تشارك في اجتماعات وزيري الصناعة والزراعة ورئيس «القومي للمرأة»

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:42 م
اجتماعات وزيري الصناعة
اجتماعات وزيري الصناعة والزراعة
إسلام نصير - محمد الشريف
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شاركت النائبة مارسيل سمير، ممثلة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في اجتماع اللجنة مع وزيرة التجارة والصناعة، ووزير الزراعة، ورئيس المجلس القومي للمرأة.

ونتج عن تلك الاجتماعات المكثفة مع الوزراء الذين بدورهم قدموا عروض عن محور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وزاراتهم، توصيتين واحدة تتعلق بالتنسيق بين وزارة الزراعة وجهاز تنمية المشروعات، تنص على أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم الدعم الفني وترشيح المشروعات، ويتولى الجهاز الجزء التمويلي ودعم صغار المستثمرين.

وتعتبر تلك المبادرة استكمال لما هو قائم لتعظيم الاستفادة وتعزيز التعاون بين وزارة الزراعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتم الاتفاق على إطار آخر للتعاون مع المجلس القومي للمرأة تحت اسم «أهلينا ليهم حق علينا» في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة وتطوير 1500 قرية مصرية، وسيتم العمل على توفير مشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مع الحفاظ على المشروعات التراثية وستكون لجنة المشروعات طرف في تلك المبادرات من أجل تعظيم الاستفادة وخدمة المواطنين وإزالة المعوقات التي تواجه نجاح تلك المبادرات.

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