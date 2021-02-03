القليوبية: 21 إصابة بكورونا و5 وفيات

سجلت محافظة القليوبية اليوم الأربعاء 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 حالات من خارج المحافظة وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.وبحسب بيانات المديرية سجل مركز بنها أعلى معدل للإصابة بعد أن سجل 8 حالات إصابة جديدة، بينما سجلت 5 مدن صفر إصابات على مستوى المحافظة، هي: "قها، كفر شكر، شبين القناطر والعبور، وغرب شبرا الخيمة"، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 12538 حالة.واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 920 حالة إصابة، والعبور 190 حالة، والقناطر الخيرية 787 حالة، وبنها 3922 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1264 حالة وغرب شبرا الخيمة 1320 حالة، وشبين القناطر 864 حالة، وطوخ 1609 وقليوب 850 حالة إصابة ومدينة قها 75 حالة، وكفر شكر 731حالة إصابة".كما كشفت البيانات عن وفاة 5 حالات مصابين بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات المختلفة