رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القليوبية: 21 إصابة بكورونا و5 وفيات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:47 م
كورونا في القليوبية
كورونا في القليوبية
كتب صلاح حسنى
طباعة
سجلت محافظة القليوبية اليوم الأربعاء 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 حالات من خارج المحافظة وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وبحسب بيانات المديرية سجل مركز بنها أعلى معدل للإصابة بعد أن سجل 8 حالات إصابة جديدة، بينما سجلت 5 مدن صفر إصابات على مستوى المحافظة، هي: "قها، كفر شكر، شبين القناطر والعبور، وغرب شبرا الخيمة"، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 12538 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 920 حالة إصابة، والعبور 190 حالة، والقناطر الخيرية 787 حالة، وبنها 3922 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1264 حالة وغرب شبرا الخيمة 1320 حالة، وشبين القناطر 864 حالة، وطوخ 1609 وقليوب 850 حالة إصابة ومدينة قها 75 حالة، وكفر شكر 731حالة إصابة".

كما كشفت البيانات عن وفاة 5 حالات مصابين بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات المختلفة

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

وزير التعليم يعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للمعلمين

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

النيابة العامة تأمر بتسليم تمثال الإسماعيلية لوزارة الآثار

الصور

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض مشروع تحديث مخططات التجمعات العمرانية بالبدارى

image description

اندلاع حريق في شقة بدمياط الجديدة

image description

تأثيث 12 معملا بكلية الطب في دمياط

image description

لـ 1196 موظفا.. جامعة أسيوط تنفذ أكبر حركة تسوية في تاريخها

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

عيد الحب 2021.. أجمل صور التهنئة بالفلانتين

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

في ذكراها.. نجيب محفوظ عن أم كلثوم: «نعمة الدنيا»

الأجندة الأسبوعية لمراكز إبداع التنمية الثقافية في فبراير

«28 حرف» لـ أحمد حلمي في طبعة جديدة عن الشروق

«المتمردون» بصالون سينما الهناجر