ضبط 17 طن رومي فاسد داخل ثلاجة بالقليوبية

ضبطت مديرية الطب البيطري بالقليوبية خلال حملة على أماكن عرض وبيع وتخزين اللحوم بمدينة طوخ كميات من اللحوم بلغت نحو 17 طن رومي وسمان داخل ثلاجة تقوم بإعادة تعبئة المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتم ضبط الكميات في أكياس وأطباق فوم لإعادة تعبئة الدواجن منتهية الصلاحية مرة أخرى.قاد الحملة الدكتورة أمل العسيلي، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، بالتنسيق مع العقيد أحمد عبدالعليم، مدير مباحث التموين، وإدارة شرطة المسطحات برئاسة العميد ياسر منصور وتم سحب عينات من المضبوطات وإرسالها إلى معهد بحوث صحه الحيوان بالقليوبية.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.