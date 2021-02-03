«مشخصاتية مصر» كتاب يرصد سيرة المنسيين من الزمن الجميل

صدر عن دار "دون" للنشر والتوزيع كتاب "مشخصاتية مصر" للكاتب والباحث أيمن عثمان، في 212 صفحة من القطع المتوسط، والذى يسرد فيه الباحث تاريخ نادر وحكايات منسية من زمن الفن الجميل.يبرز غلاف الكتاب صورًا لأشهر وأبرز هؤلاء النجوم المنسيين، لا أحد في مصر لا يعرف صور هؤلاء التى ظلت وستظل محفورة في وجدان المصريين، ولكن في المقابل أسماءهم مازالت منزوية بعيدًا تحت ظلال الكبار من نجوم السينما المصرية.الكتاب يرصد سيرة أكثر من 30 شخصية فنية أثرت في المشهد السينمائي المصري، منهم على سبيل المثال الفنانة فردوس محمد (أم المصريين)، والتي تم اختيارها عبر مصلحة الفنون أمًا مثالية لعام 1957 باعتبارها لمعت في دور الأم على المسرح وعلى شاشة السينما، و"حسن كامل"، الشاعر الزجال الثوري والمناضل، و"بشارة واكيم" والذى يصفه الكاتب بأبى الشام، لخبرته بلهجة أهل الشام وبراعته فيها.ويشير الباحث أيمن عثمان إلى أن بشارة واكيم امتلك جرأة الانقطاع عن العمل كمحامٍ في المحاكم المختلطة، ورفض حضور التحقيق بتهمة الإهمال في أداء وظيفته، وبتهمة الانضمام إلى "المشخصاتية" والتى كانت وقتها مهنة ينظر إليها المجتمع على أنها مهنة وضيعة.كما يتضمن الكتاب سيرة "سعيد أبو بكر"، والذي يصفه أيمن عثمان بـ"الفرقع لوز" فهو قرقر، بلية، وسكر، وبهلول، حنيش، وفرقع أفندي، وشيبوب، أدواره لا يمكن نسيانها على شاشة السينما المصرية.يرصد الباحث تفاصيل سيرة هؤلاء، وكيف كانت حياتهم قبل دخولهم إلى عالم الفن وبعد دخولهم إلى عالم السينما، في 222 صفحة.ويأتي هذا الكتاب كنافذة على المنسي والمجهول والغريب والنادر من الحكايات حول سيرة نجوم مصر المنسيين.