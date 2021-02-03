وصول 150 ألف لتر أكسجين لوزارة الصحة

كشفت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن وصول 150 ألف لتر من الأكسجين السائل من السعودية عبر ميناء سفاجا لرفع المخزون الاستراتيجى من الأكسجين فى البلاد.وقالت مصادر لـ"الدستور" إن هذه الكمية جاءت بناءً على طلب وزيرة الصحة والسكان لتوفير كميات من الأكسجين لمصابي فيروس كورونا بالمستشفيات.